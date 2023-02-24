Анкара, 25 февраля, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зарегистрированы в провинции Малатья на востоке Турции, 24 февраля сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий республики (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге. Оно произошло в 23:25 по местному времени (совпадает с мск). Очаг толчков залегал на глубине 7 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля AFAD объявило о том, что число погибших в результате недавних разрушительных землетрясений в Турции увеличилось до 44 218 человек.