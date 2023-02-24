Вашингтон, 25 февраля, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Американцам на уровне интуиции претит, когда большая страна обижает другую. Такое заявление сделал 24 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я думаю, что большинству американцев на инстинктивном уровне не нравится, когда большая страна обижает другую. Они просто чувствуют, что это неправильно, и хотят что-то с этим сделать», — пояснил Блинкен.

Госсекретарь США заявил также, что страны мира договорились о базовых правилах и принципах, которые едины для всех, в том числе о ненападении на страну-соседа. Но Россия, по мнению Блинкена, нарушила эти принципы, и агрессия России против Украины поэтому является агрессией против принципов, заложенных в основе поддержания мира и стабильности.

«Если это не остановить, откроется ящик Пандоры, отовсюду выпрыгнут агрессоры, мы заживем в мире конфликтов», — добавил Блинкен.

Стоит отметить, что сам Блинкен поддержал вторжения США в Ирак и Ливию, а также выступал за свержение сирийского президента Башара Асада.