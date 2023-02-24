Киев, 25 февраля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Заявление о некоем улучшении отношений Украины с Израилем сделал Владимир Зеленский, 24 февраля выступая в Киеве на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Зеленский сказал, что он долгое время хотел получить поддержку не только от населения Израиля, которая якобы и так чрезвычайно большая, но и от израильских политических лидеров и различных структур.

И Киев, по его словам, вёл с разными израильскими руководителями много разных публичных и непубличных разговоров в разных форматах и на разных территориях.

Зеленский подчеркнул, что позицию Израиля по Украине «было сложно изменить», потому что у того непростая ситуация с Россией, Ираном и Сирией.

«Но я очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И, конечно, я очень хотел, чтобы сторону Украины. Потому что даже не представляю, как Израиль может поддерживать войну, государство, которое столько лет в войне», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявил журналистам, что он хочет, но не может ответить на их вопросы об отношениях с Израилем, так и не может «подставить улучшение отношений Украины и Израиля, которое началось».

Напомним, что в Израиле отношение к политике, проводимой нынешним киевским режимом, является весьма неоднозначным.