Париж, 24 февраля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним украинский кризис. Об этом французский лидер написал в своем микроблоге 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он заявил Эрдогану о необходимости усилить поддержку Украины со стороны Парижа и Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объявила о готовности французского правительства поставить ВСУ тяжелые танки и нарастить военную помощь Киеву. Заместитель председателя комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции Седрик Перрен в свою очередь предупредил, что республика больше не может отправлять Украине свои вооружения.