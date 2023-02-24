Бамако, 24 февраля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. По меньшей мере 19 мирных жителей стали жертвами нападения неизвестных боевиков в центральной части Мали, 24 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Marco Bellucci Мали

Атаке подверглась деревня Банкас-Серкл (регион Мопти). Мэр близлежащего города Банкас Мулайе Гуиндо заявил, что боевики преследовали тех, кто бежал в окрестный лес.

Он добавил, что поиски тел убитых людей продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в центральной части Мали была подорвана колонна автомобилей миротворческой миссии ООН в этой стране (МИНУСМА). В результате происшествия погибли трое миротворцев.