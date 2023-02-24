Киев, 24 февраля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 24 февраля заявил, что Киев оказывает поддержку Стокгольму в деле вступления в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Я знаю, что там есть детали, есть непростые моменты, и я скажу вам открыто — в этом направлении, там, где есть у вас сложности, вы должны знать — Украина также помогает Швеции», — сказал Зеленский.

При этом глава Украины не раскрыл никаких подробностей того, каким именно образом Киев содействует присоединению Стокгольма к НАТО.

Он лишь подчеркнул, что стратегическое решение Швеции о вступлении в Североатлантический альянс является правильным, как и решение о вступлении в НАТО Финляндии.

Напомним, что в июле 2022 года в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.