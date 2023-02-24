Вашингтон, 24 февраля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Резолюция с требованием провести проверку помощи, предоставляемой Вашингтоном Киеву, была внесена на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, 24 февраля сообщается на сайте члена палаты, представителя Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая является автором инициативы.

Bjoertvedt Конгресс США

Парламентарий считает, что президент США Джо Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и американский госсекретарь Энтони Блинкен должны предоставить законодателям всю информацию о том, на что были направлены выделенные Украине средства. Грин отмечает, что администрация Соединенных Штатов выпросила для Киева более $113 млрд.

Парламентарий также указала на то, что американские пограничники запрашивали у правительства США всего $15,46 млрд для борьбы с оборотом наркотиков на границе и незаконной перевозкой людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил с осуждением американских властей за помощь, оказываемую Украине. По его словам, правительство могло бы перенаправить часть этих средств на борьбу с распространением наркотиков внутри Соединенных Штатов.