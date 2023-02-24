Киев, 24 февраля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении напасть на Молдавию и Прибалтику. Об этом он заявил на своей пресс-конференции, состоявшейся 24 февраля в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский

«К сожалению, да, я считаю, что это возможно. И это может произойти. Почему? Я могу пояснить. Президенту Владимиру Путину нужно показывать успех и победы», — сказал Зеленский.

По его мнению, Россия может вторгнуться именно в те страны, «где есть слабое место», и желательно, чтобы это были государства, на которые оказывалось влияние Москвы еще в советские времена, «где есть те или иные невзгоды, то есть те или иные уже конфликты, те или иные сепаратистские институции».

Зеленский заявил, что в распоряжении Киева якобы есть какие-то документы, свидетельствующие о намерении Москвы сместить режим Майи Санду в Кишинёве.

Он сказал, что в отсутствии общих границ России и Молдавии нападение, скорее всего, возможно из Приднестровья.

Зеленский также не исключил то, что Россия может начать войну против стран Прибалтики в случае ослабления помощи Украине со стороны США и НАТО.

«И если случится так, что Украина не выдержит… из-за ослабления той или иной помощи, Россия придёт в страны НАТО, они придут в Прибалтику, они зайдут и захватят Прибалтику», — заявил президент Украины.

Напомним, что в свою очередь Москва считает вероятной украинскую вооружённую провокацию в отношении Приднестровья.