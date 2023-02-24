Оттава, 24 февраля, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Санкции в отношении ещё 129 граждан России и в отношении 63 юридических лиц ввели власти Канады. Соответствующий документ опубликован 24 февраля на сайте канадского МИД.

Канада

В частности, в санкционный список были включены Светлана Медведева, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Дмитрий Рогозин, Леонид Слуцкий, Владислав Сурков, Табарик Кадырова — дочь Рамзана Кадырова, а также предприниматель Алексей Мордашов и члены его семьи.

Кроме того, санкции коснулись корпорации «Уралвагонзавод» и детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».