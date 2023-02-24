Анкара, 24 февраля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Огромная воронка диаметром 100 метров и глубиной 12-15 метров образовалась возле одной из деревень в провинции Конья в центральной части Турции, 24 февраля сообщает агентство DHA.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

Провал появился в чистом поле рядом с населенным пунктом Карапынар. Местные жители рассказали, что подобные воронки в регионе возникают постоянно, однако они всё равно оказались удивлены, поскольку это явление коснулось их деревни впервые.

В Карапынарском районе количество таких провалов достигает 2500. В центре по исследованию воронок при Техническом университете Коньи сообщили агентству Anadolu, что появление воронок не связано с недавними землетрясениями, которые охватили страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая был обнаружен гигантский карстовый провал, размеры которого составляли 306 метров в длину, 150 метров в ширину и 192 метров в глубину.