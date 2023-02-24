Киев, 24 февраля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 24 февраля высказал своё крайнее опасение возможностью поставок китайского оружия России.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

«Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит, на нашей стороне. Скажу вам честно, и для меня это важно: я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в РФ. Для меня это очень важно. Пункт номер один», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что делает всё возможное для недопущения поставок китайского вооружения Москве.

Зеленский заявил, что если китайское оружие всё-таки попадёт в Россию, то это будет риском начала третьей мировой войны.

Напомним, что официальные лица Запада регулярно обвиняют Пекин в намерениях поставить оружие и боеприпасы Москве.