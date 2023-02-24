Анкара, 24 февраля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Число жертв разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 44 218 человек. Об этом 24 февраля сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9 136 афтершоков», — сказано в сообщении турецкого ведомства.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля. Подземные толчки и последовавшие за ними афтершоки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, где в результате землетрясения погибло более 5,8 тыс. сирийских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом землетрясении на востоке Турции, эпицентр которого находился в районе города Сивас.