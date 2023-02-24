Киев, 24 февраля, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Заявление о своих планах встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином сделал президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В первую очередь я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это пойдет на пользу нашим странам и безопасности в мире», — заявил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что хотел бы обсудить с Си Цзиньпином не только украинский конфликт, но и экономические вопросы. По словам Зеленского, у Китая и Украины довольно объёмный товарооборот, поэтому обеим сторонам выгодно сохранять деловые взаимоотношения.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что Китай исторически уважает территориальную целостность, поэтому, по мнению украинского лидера, Пекин «должен сделать всё» для того, чтобы Россия вывела войска с тех территорий, которые Киев считает своими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса из 12 пунктов.