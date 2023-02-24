Киев, 24 февраля, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на своей пресс-конференции назвал китайский план урегулирования украинского кризиса всего лишь «мыслями».

Президент Украины Владимир Зеленский

«Я уже один раз говорил: то, что Китай начал говорить об Украине, — это очень неплохо. Вопрос в том, что идёт за словами. Потому что во время войны мы должны понимать: слова — словами, все что-то говорят, вопрос — в шагах. Особенно важно — к чему они приведут, какой результат, прежде всего дня нас. Потому что Китай там говорит о нас», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что предложенное Китаем не было ни мирным планом, ни резолюцией, ни декларацией, ни «инфраструктурой». Китай всего лишь выразил «свои мысли» по поводу Украины.

Зеленский подчеркнул, что некоторые идеи Пекина совпадают с позицией Киева, например, уважение территориальной целостности. Однако, отметил он, Китай не уточнил, территориальная целостность какой именно страны была нарушена.

Зеленский также заявил, что в предложении Китая не было требования о выводе российских войск с территории Украины, а это никак не устраивает Киев.

Он, кроме того, отметил, что субъектом и инициатором каких-либо мирных инициатив может быть лишь то государство, на территории которого идут боевые действия.

Напомним, что 23 февраля на сайте МИД КНР были опубликованы предложения Китая об урегулировании ситуации на Украине, состоящие из 12 пунктов.