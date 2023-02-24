Вашингтон, 24 февраля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Власти Германии, Франции и Британии предложили Украине заключить оборонный пакт и якобы подталкивают Киев к переговорам с Москвой, 24 февраля сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Берлине, Париже и Лондоне.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Указанное соглашение, по задумке его авторов, предоставит украинской стороне более тесные связи с НАТО, а также более широкие поставки военного оборудования и вооружений. В публикации утверждается, что Украина может рассчитывать на реализацию этих инициатив только после окончания конфликта.

В издании также отмечают, что пакт должен побудить Киев вступить в переговоры по урегулированию с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не хотят вести переговоры с РФ, поскольку их надо было вести до начала боевых действий.