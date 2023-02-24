Афины , 24 февраля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Операцию по ликвидации подозрительного пакета провела полиция Греции возле здания генерального консульства России в Салониках. Об этом 24 февраля сообщила исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

Как рассказала российский дипломат, мимо здания генконсульства проходил молодой человек, который оставил возле входа чёрный пакет.

«Полиция немедленно отреагировала на это. Вызвали соответствующие службы. На пакете было написано «Русский мир». Пакет был уничтожен контролируемым взрывом на всякий случай», — пояснила Гайфутдинова.

По словам дипломата, полиция взяла остатки пакета на экспертизу. Работа правоохранительных органов Греции по инциденту будет продолжаться.

Также Гайфутдинова уточнила, что в связи с выходными днями на работе в генконсульстве был только дежурный комендант, здание было закрыто.