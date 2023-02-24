Грозный, 24 февраля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов выписан из госпиталя, где проходил лечение после отравления. Он поделился с журналистами своими планами на ближайшее будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По словам Алаудинова, он находится в Грозном и после нескольких дней восстановления вновь вернется к исполнению своих обязанностей в зоне СВО.

«Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества», — заявил командир «Ахмата».

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Напомним, об отравлении Апты Алаудинова ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, 8 февраля адъютант командира «Ахмата» получил конверт для Алаудинова, который был пропитан отравляющим веществом. Вовремя принятые меры позволили ему и двоим его адъютантам остаться в живых, однако военным потребовалось лечение в московском госпитале.