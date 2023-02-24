Киев, 24 февраля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Киев готовит вооружённый захват Крыма. Об этом 24 февраля объявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад…» — сказал Зеленский отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что для этого обучают военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины. На вопрос о сроках, когда готовится операция, украинский лидер не ответил.

Напомним, в ноябре 2022 года Зеленский заявил, что поддержит вариант невоенного установления контроля Киева над Крымом. На это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что отчуждение территорий РФ неприемлемо.