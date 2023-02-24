Брюссель, 24 февраля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Представители стран, входящих в Евросоюз, в ходе обсуждений 24 февраля не смогли согласовать уже в третий раз десятый пакет антироссийский санкций. Об этом, ссылаясь на данные участников переговоров, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По информации журналистов, в очередной раз ограничения против РФ заблокировал представитель Польши. По мнению Варшавы, предусмотренные исключения для поставок российского каучука снижают эффективность мер.

Ранее в агентстве сообщили, что десятый пакет санкций направлен на оборонный и энергетический сектора России. Также планируется принять меры, которые должны препятствовать третьим странам обходить введённые Западом запреты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что десятый пакет санкций ЕС готовят к годовщине начала Россией спецоперации по денацификации Украины.