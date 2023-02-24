Киев, 24 февраля, 2023, 21:32 — ИА Регнум. В Киеве не считают возможным вести переговоры с Россией. Их надо было вести до начала военных действий, считает президент Украины Владимир Зеленский, а теперь это делать уже поздно. Об этом украинский лидер заявил 24 февраля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что просил президента Турции Тайипа Эрдогана еще до начала СВО «посадить Путина за стол переговоров», однако тот не смог тогда этого сделать и, как подчеркнул Зеленский, никто не смог бы. Вот и теперь такие переговоры не получатся, утверждает президент Украины.

«Я говорил многим. Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он (президент Турции. — ред. ИА REGNUM) не смог тогда этого сделать и не только он. <…> А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщалось, 24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Турции внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине.