Киев, 24 февраля, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Ни одна страна мира не сможет выстоять против России. Об этом 24 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, призывая страны Запада о помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отметил украинский лидер, в конфликте с Россией один на один смогли бы выстоять лишь США, но у них нет американо-российской границы. Зеленский допустил ошибку, забыв, что США и РФ граничат в Беринговом проливе.

При этом Зеленский всё же надеется на победу в случае поддержки Киева.

«Если это будет не просто «бла-бла-бла»… Если все мы сделаем своё «домашнее задание», нас неизбежно ждет победа», — сказал Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг на протяжении двух последних месяцев повторяет, что у стран альянса не осталось возможностей поставлять вооружение на Украину. Он призвал страны Запада нарастить оборонное производство.