Киев, 24 февраля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о подготовке Киевом провокации в Приднестровье. По его словам, Украина уважает суверенитет Молдавии и считает, что Приднестровье является её частью, поэтому о введении военных ВСУ на эту территорию речь не идет. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы уважаем территориальную целостность Молдавии, и мы считаем, что территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии», — заявил украинский лидер.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о готовящейся против Приднестровья провокации с вторжением киевских войск. В МИД РФ заявили, что Приднестровье находится под защитой России, и предостерегли «США, страны НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов».