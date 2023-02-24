Сивас, Турция, 24 февраля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В Турции 24 февраля зафиксировано очередное землетрясение. Подземные точки магнитудой 4,7 зарегистрированы на востоке страны. Об этом сообщили в турецком управлении по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эпицентр находился в районе города Сивас, который расположен почти в 500 км от республиканского центра. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км. В настоящее время о погибших и разрушениях не сообщается.

Напомним, в Турции 6 февраля произошли мощные землетрясения. Разрушительные толчки привели к гибели более 43,5 тыс. человек. Спустя две недели, 20 февраля, два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,0, унесли жизни шестерых человек.