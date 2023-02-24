Киев, 24 февраля, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что между Россией и США нет общей границы, вероятно, забыв о границе в Беринговом проливе. Своё заявление он сделал 24 февраля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что Украина не сможет выстоять в конфликте с Россией без международной помощи. Он добавил, что на это не способна ни одна страна в мире.

«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — сказал украинский лидер.

Напомним, между российской Чукоткой и американской Аляской расстояние в самом узком месте пролива составляет около 4,1 км.