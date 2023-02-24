Магадан, 24 февраля, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В Магаданской области состоялась встреча заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева с семьей старшего лейтенанта Ивана Кабанова. Погибший при выполнении поставленных задач в зоне СВО магаданец удостоен посмертно звания Героя России. Его награду передали родным погибшего.

Цитата из видео с канала: ГТРК Магадан. Погибший Иван Кабанов

Вместе с медалью «Золотая Звезда» семье переданы медаль «За отвагу» и грамота Героя Российской Федерации, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Обратившись к родным лейтенанта Ивана Кабанова и прежде всего к его матери Татьяне Николаевне, Олег Голубев заявил:

«Жизнь Ивана Вячеславовича оборвалась неожиданно и трагически. Он погиб в бою. Офицер доказал преданность своему Отечеству. Подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота. Он навечно вошел в списки своего родного соединения».