Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Вашингтон выступает за продление и расширение зерновой сделки. Об этом 24 февраля на заседании Совбеза ООН заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы», — сказал Блинкен.

Он также поблагодарил ООН и Турцию за помощь в заключении данного соглашения.

Напомним, зерновая сделка действует с июля 2022 года. Она предполагает, что Украина экспортирует зерно через Чёрное море, а Россия также может вывозить зерно и удобрения. Представитель РФ в ООН Василий Небензя ранее отметил, что сделка не выполняется в части российских интересов.