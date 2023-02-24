Анкара, 24 февраля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган 24 февраля обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы, касающиеся последствий разрушительного землетрясения в Турции и ситуации вокруг конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Турецкий лидер поблагодарил за оказанную Турции помощь в устранении последствий землетрясения, а также уделил внимание вопросам урегулирования украинского конфликта, отметив, что «справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне».

Как рассказали в канцелярии Тайипа Эрдогана президент «выразил искреннее желание», чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено. Он также заверил, что готов внести любой вклад в дело урегулирования конфликта.

Как отметили в канцелярии президента Турции, в этот же день он провел телефонные переговоры с украинским руководителем Владимиром Зеленским, в которых заявил о готовности внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине.