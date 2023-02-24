Кишинёв, 24 февраля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии не верит в сообщения Москвы, что Киев готовит на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) военную провокацию. Это заявление 24 февраля обнародовала пресс-служба молдавского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Власти Республики Молдавия отвергли эти заявления как необоснованные, сделанные с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильная», — говорится в сообщении.

Молдавские дипломаты также заявили, что Кишинёв продолжает настаивать на выводе российских миротворцев из ПМР.

Напомним, 23 февраля в Минобороны России сообщили, что на украинской территории возле границы с Приднестровьем ВСУ концентрируют силы. 24 февраля МИД РФ отметил, что в случае провокации со стороны Киева в ПМР будет адекватный ответ с российской стороны.