Донецк, 24 февраля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Информация о переносе республиканского центра Донецкой Народной Республики из Донецка в Мариуполь не является достоверной. Об этом 24 февраля заявил в эфире местного телеканала «Оплот ТВ» врио главы республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Он отметил, что подобные вбросы являются работой противника в информационном поле. Однако эти слухи не имеют под собой почвы, несмотря на то что Донецк ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В городе работает администрация, живут люди, поэтому о переносе столицы речи не идет.

«Конечно же, здесь работают люди, здесь живут люди… Столицу никуда переносить не будут — это Донецк. Считаю это абсолютно правильным. <…> Точно никуда столицу из Донецка переносить не будут», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о начале специальной военной операции было спасительным для Донбасса и единственно верным.