Донецк, 24 февраля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин нарушил протокол на торжественном вечере в честь присоединения к России четырех новых регионов. Это событие произошло 30 сентября 2022 года, однако осталось в памяти у врио главы ДНР Дениса Пушилина, о чем он рассказал в эфире донецкого телеканала «Оплот ТВ».

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

По его словам, президент позвал на сцену глав новых субъектов России, когда уже сыграл гимн РФ и Путин должен был уходить со сцены. Вместе они скандировали «Россия!», взявшись за руки, что не было предусмотрено протоколом.

«Как во сне это всё происходило. <…> Президент же поломал чуть протокол. Это не было запланировано, это был порыв эмоций президента, лично его ощущения. <…> Там же есть президентская служба протокола, всё выверено, всё четко. Только президент может эту ситуацию видоизменять», — рассказал Пушилин.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.