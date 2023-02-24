ООН призывает Москву и Киев ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС
Вашингтон, 24 февраля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) призывает Россию и Украину ввести зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом 24 февраля заявил генсек организации Антониу Гутерриш на заседании Совбеза.
Kremlin.ru
Антониу Гутерриш
«Призываем все стороны оперативно согласовать и ввести зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС», — сказал Гутерриш.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить «зерновую сделку» после срока окончания договора.