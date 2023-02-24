Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. На Украине, где в настоящее время из-за конфликта почти 40% населения страны (17,6 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи и защите, необходимо установить мир. С таким призывом на заседании Совбеза ООН 24 февраля выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

webtv. un.org Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цитата из прямой трансляции.

Читайте также: В Германии призвали отказаться от поставок оружия Киеву в пользу дипломатии

«Нам нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», ― подчеркнул он.

Генсек добавил, что главным приоритетом должна оставаться защита гражданских лиц, а нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться.

Гутерриш обратил внимание на тяжелое положение в стране в результате конфликта. Так, по его словам, кризис уничтожил 30% рабочих мест. По оценкам Всемирной продовольственной программы, почти 40% жителей страны не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству еды.

Кроме того, военные действия спровоцировали невиданный за последние десятилетия кризис перемещения.

Ранее по теме: МИД Венгрии оценил уровень поддержки мира на Украине в ООН и ЕС

«По всей Европе зарегистрировано более 8 млн украинских беженцев в дополнение к примерно 5,4 млн внутренне перемещённых лиц», ― привёл цифры генсек всемирной организации.

Также, указал Гутерриш, свои дома были вынуждены покинуть более половины всех украинских детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер заявила, что на сегодняшний день дипломатия является лучшим способом, с помощью которого нужно добиваться прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира. Поставки Киеву вооружения этому не способствуют, подчеркнула политик.