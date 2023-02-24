Москва, 24 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России разделяет стремление Пекина к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном 24 февраля пресс-службой дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она ответила на опубликованный МИД Китая план по урегулированию украинского кризиса. Захарова также поддержала позицию КНР, в соответствии с которой санкции, которые не одобрены Совбезом ООН, являются нелегитимными.

«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», — заявила представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что переговорам России и Украины препятствует Киев. Она напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, мирный план Китая по Украине ранее критически оценили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.