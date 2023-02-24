Вашингтон, 24 февраля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В США обновлен санкционный список. В него включены руководители российских регионов и министерств, известные медийные лица, банки и крупные российские компании, сообщается 24 февраля на сайте Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Так, в санкционный список вошли 48 глав регионов и девять министров. Среди них глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор НАО Юрий Бездудный, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и многие другие. Им поставлено в вину проведение мобилизации. Среди попавших под санкции США и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Среди членов российского правительства под ограничения попали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр энергетики Николай Шульгинов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Помимо этого, США включили в санкционный список супругу заместителя командующего объединенной группировкой войск на Украине генерала армии Сергея Суровикина Анну Суровикину и связанную с ней компанию Argus Holding. Санкции также распространены на телеведущую Ольгу Скабееву, отца Героя России и командира батальона «Спарта» Владимира Жоги Артёма Жогу.

Ограничения коснулись 11 банков России, компании «МегаФон», инновационного центра «Сколково» и других организаций.

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О том, что по случаю годовщины российской спецоперации на Украине будут введены новые санкции, Госдеп США сообщал заранее, проинформировав, что под них попадут 200 физических и юридических лиц из РФ, а также поддержавших Москву третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока.