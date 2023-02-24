Донецк, 24 февраля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предложения Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом врио главы ДНР написал в своем телеграм-канале.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Запад и Восток предлагают принципиально разные пути решения острых для всего миропорядка вопросов», — говорится в сообщении.

По словам Дениса Пушилина, Пекин выступает «за тушение пожара водой», а Вашингтон — «бензином». Врио главы ДНР подчеркнул, что позиции всё более радикализируются, а векторы расходятся.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что нельзя прекратить спецоперацию, не достигнув ее целей.