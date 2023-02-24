Вашингтон, 24 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Собственность российского бизнесмена Виктора Вексельберга в Соединённых Штатах может быть конфискована. Соответствующий гражданский иск подали американские власти, сообщает 24 февраля министерство юстиции США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Вексельберг

Как указано в документе, речь идёт о шести объектах недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Вексельберга на сумму $75 млн. Уточняется, что эти объекты бизнесмен приобрёл в период с 2008 по 2017 год. Они расположены в Нью-Йорке, Саутгемптоне и Фишер-Айленде, штат Флорида.

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«В жалобе утверждается, что недвижимость, которая находится в бенефициарном владении российского олигарха, является доходом от нарушений санкций и была причастна к международным операциям по отмыванию денег при содействии Владимира Воронченко (предполагаемого подставного лица Вексельберга, которому было предъявлено обвинение 7 февраля 2023 года)», ― говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Вексельберг попал в санкционный список США в апреле 2018 года.

В апреле прошлого года власти Испании арестовали яхту российского олигарха, стоимость которой оценивается в $90 млн. Это было сделано по инициативе специальной группы министерства юстиции США, созданной для того, чтобы следить за соблюдением масштабных санкций, введенных Соединёнными Штатами против России.

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В сентябре 2022 года сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США провели обыски в объектах недвижимости, которые, предположительно, связаны с российским бизнесменом Вексельбергом.