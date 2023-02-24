Москва, 24 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Россия готова к тому, чтобы достичь целей специальной военной операции по денацификации Украины политико-дипломатическим путём. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 24 февраля пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отреагировала на 12 шагов урегулирования конфликта на Украине, предложенных МИД Китая.

«Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что необходимо устранение любых угроз со стороны украинской территории. Она также заявила, что Москва ценит стремление «китайских друзей» помочь в урегулировании конфликта мирным путём.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что главным препятствием переговоров между Украиной и Россией является указ украинского президента Владимира Зеленского о «невозможности» вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Зеленский в октябре 2022 года подписал указ о запрете переговоров с Путиным.