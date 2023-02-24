Глава ЕС рассказал о звонке Зеленского в ночь начала спецоперации
Брюссель, 24 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В ночь начала российской специальной военной операции на Украине глава Евросовета Шарль Мишель был разбужен звонком президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 февраля он рассказал изданию Politico.
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«Меня разбудил Зеленский», ― сказал Мишель.
По его словам, это было около трёх часов ночи по брюссельскому времени. После этого глава Евросоюза начал звонить премьер-министрам стран ЕС.
Главу европейской дипломатии Жозепа Борреля также разбудили ранним утром 24 февраля. В пять утра он уже был в своём кабинете, пишет издание.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Это было сделано после обращения глав ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.