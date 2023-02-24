Брюссель, 24 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В ночь начала российской специальной военной операции на Украине глава Евросовета Шарль Мишель был разбужен звонком президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 24 февраля он рассказал изданию Politico.

European Parliament Шарль Мишель

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«Меня разбудил Зеленский», ― сказал Мишель.

По его словам, это было около трёх часов ночи по брюссельскому времени. После этого глава Евросоюза начал звонить премьер-министрам стран ЕС.

Главу европейской дипломатии Жозепа Борреля также разбудили ранним утром 24 февраля. В пять утра он уже был в своём кабинете, пишет издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Это было сделано после обращения глав ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.