Донецк, 24 февраля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что нельзя прекратить спецоперацию, не достигнув ее целей. Об этом врио главы ДНР написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — говорится в сообщении.

По словам Пушилина, план Китая по мирному урегулированию на Украине в этой связи нельзя назвать приемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР заявил, что президент РФ Владимир Путин в мельчайших подробностях знает, что происходит в Донбассе.