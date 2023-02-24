Владимир, 24 февраля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В прокуратуре Владимирской области опровергли информацию о том, что ведомство требует блокировать в России видеохостинг YouTube. Речь идет лишь об определенной информации, размещенной там. Об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. <…> Но это никак не касается YouTube в целом», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Ранее ряд СМИ распространил информацию об иске прокуратуры города Владимира в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube на территории России. Как оказалось, речь идет лишь о некоторой информации, размещенной на видеохостинге.