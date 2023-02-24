Донецк, 24 февраля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в мельчайших подробностях знает, что происходит в Донбассе. Об этом в эфире донецкого телеканала «Оплот ТВ» 24 февраля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Пушилин отметил, что глава государства иногда погружён в ситуацию «даже глубже, чем он может себе представить».

«Совсем недавно была возможность обсуждать с президентом ситуацию в Угледаре, как идёт освобождение. Я думал, это я расскажу, у меня была, казалось бы, самая последняя информация от ребят и от «Каскада»… [А он] начал мне такие детали (приводить. ― Прим. ред.), про дачи, он погружен», ― сказал Пушилин.

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Врио главы ДНР добавил, что российскому лидеру от Генерального штаба идут детальные доклады обо всех точках фронта, где ситуация обостряется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России заявило, что на донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Так, за сутки 23 февраля на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. В результате потери составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей.