Берлин, 24 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии отправит на Украину не 14 танков Leopard 2 А6, как планировалось ранее, а 18. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба минобороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Министр обороны [Борис] Писториус принял решение передать Украине ещё четыре боевых танка Leopard 2 A6 со складов бундесвера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности Германия, Португалия и Швеция поставят Киеву 32 танка, то есть танковый батальон.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что разочарован решением Германии передать Украине только 14 танков. Он отметил, что даже Польша смогла найти 14 немецких танков для Киева.