Брюссель, 24 февраля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об увеличении объема военной поддержки Украины и сообщила о совместных закупках стран ЕС для Киева. Такие обещания она дала 24 февраля в выступлении по поводу годовщины начала украинского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Мы увеличиваем нашу военную поддержку Украины. Мы прибегнем к совместным закупкам, чтобы поставлять срочные военные товары, включая 155-мм боеприпасы», — приводятся слова главы ЕК на странице Еврокомиссии в Twitter.

Напомним, ранее в НАТО заявили о продолжении наращивания всесторонней помощи Украине. В заявлении альянса, распространенном 24 февраля, говорится о том, что НАТО будет продолжать всестороннюю поддержку Украины до тех пор, пока это будет необходимо.