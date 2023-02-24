Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласен с утверждением, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине являются мирным планом. Об этом он заявил журналистам 24 февраля перед заседанием Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Это скорее позиционный документ, а не мирный план», — сказал Боррель.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что предложения КНР по Украине учитывают только часть принципов ООН. При этом она отметила, что Брюссель принял к сведению китайский вариант урегулирования кризиса.

Напомним, Китай предложил в рамках урегулирования конфликта прекращение огня, обмен пленными, а также отказ от санкций, которые не одобрил СБ ООН.