Вашингтон, 24 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ввели санкции против Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении минфина США, опубликованном 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

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«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC… акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, она же «АО ОЕ ЗАЭС», ― указано в документе.

Также в санкционный список включён генеральный директор организации Олег Романенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в обновлённый санкционный список США попали 22 физических и 83 юридических лица. Ограничительные меры коснулись предприятий металлургического сектора и горной промышленности, а также 11 российских банков.