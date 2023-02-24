Москва, 24 февраля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% жителей России, около 81% удовлетворены его работой на посту главы государства. Такие данные были получены в результате социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

О том, что работой Владимира Путина не удовлетворены, заявили 10% опрошенных, еще 9% затруднились с ответом​​​.

Свое доверие президенту РФ высказали 78% граждан. Не испытывают доверия президенту России 14%, еще 8% затруднились с ответом.

По данным РИА Новости, в соцопросе, который был проведен в 53 регионах РФ 17–19 февраля 2023 года, приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше.