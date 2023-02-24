Лондон, 24 февраля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Странам НАТО нужно понять, как обеспечить обслуживание переданной Киеву военной техники. Об этом 24 февраля заявил на телеканале Би-би-си генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Крайне важно обсуждать вопрос о новых системах, но, возможно, важней добиться того, чтобы все системы, которые уже находятся там, действовали так, как нужно», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что пока в НАТО не нашли решения, но консультации продолжаются. Генсек альянса также заявил об исчерпании вооружений для Киева. Он призвал Запад готовиться к «конфликту на истощение».

Столтенберг заявил, что нужно усилить поддержку украинских властей в ответ на возможное сотрудничество России с Ираном и Китаем в военной сфере.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что подготовили очередной пакет помощи Киеву на $2 млрд. В него входят снаряды для HIMARS и других систем, беспилотники и средства борьбы с БПЛА, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы.