Вашингтон, 24 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Более десяти российских банков оказались в чёрном списке минфина США. Как следует из опубликованного 24 февраля на сайте ведомства документа, под санкции попали, в частности, Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», банк «Санкт-Петербург» и «Зенит».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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Также рестрикции коснулись МТС-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка. В этом же перечне значатся банки «Левобережный», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Также в документе фигурирует инвестиционная компания «Велес капитал», активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с нею лиц.

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Напомним, всего новые санкции были введены в отношении 22 физических и 83 юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на то что страны Запада ввели в 2022 году беспрецедентные санкции против России, банковский сектор РФ сработал в этот период с прибылью. По его словам, она составила 203 млрд рублей.