Москва, 24 февраля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому хореографу Режису Обадиа, а также скульптору Борису Лежену, родившемуся в Киеве и эмигрировавшему во Францию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

regisobadia.com Режис Обадиа

Хореограф и театральный режиссер Режису Обадиа родился в 1958 году, был одним из основателей балетной труппы L’Esquisse в Анже, а также реализовал множество проектов в России.

Скульптор, художник и поэт Борис Лежен родился в Киеве в 1947 году, в 1980 году эмигрировал во Францию.

Кроме того, российское гражданство получили ещё несколько граждан Франции, Вьетнама, Афганистана, Сирии, Италии и Великобритании.