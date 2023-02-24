Вашингтон, 24 февраля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принял решение ввести 200-процентные пошлины на импорт произведенных в России изделий из алюминия, сообщает 24 февраля пресс-служба Белого дома.

Bulkin Sergey/Global Look Press Алюминий

«Необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России», — говорится в сообщении.

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В заявлении Белого дома также сообщается, что любая страна, которая вводит пошлину в размере 200% или более на свой импорт алюминиевых изделий, произведенных в России, может быть освобождена от пошлины.

Напомним, Россия входит в число крупнейших для США экспортеров алюминия и занимает пятое место по объемам поставок.